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İstanbulspor duyurdu! Genç futbolcuya kanser teşhisi kondu

İstanbulspor duyurdu! Genç futbolcuya kanser teşhisi kondu

Trendyol 1.Lig ekibi İstanbulspor, genç futbolcu Baran Alp Vardar’a kanser teşhisi konduğunu, tedavi sürecine başlandığını açıkladı.

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Trendyol 1.Lig ekibi İstanbulspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar” ifadesi kullanılarak şöyle denildi:

“Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır.  Daima seninle olacağız.”

19 yaşındaki stoper Baran Alp Vardar, geçen sezon Süper Lig'de 3, U19 Süper Lig'inde ise 18 olmak üzere toplam 21 maça çıktı.

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