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MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada "Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu." denildi. 

MSB'nin X hesabından yapılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzalı paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

MSB
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