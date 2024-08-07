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İsrail'den Haniye suikastıyla ilgili itiraf! Beyaz Saray duyunca öfkelendi

İsrail'den Haniye suikastıyla ilgili itiraf! Beyaz Saray duyunca öfkelendi

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, Beyaz Saray kaynaklarından aldığı bilgiye göre; İsrail, Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında kendilerinin olduğu konusunda bilgilendirdi.

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Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikaste uğramasına dair önemli bir haber yayımladı.

Tüm oklar İsrail'i işaret etse de Tel Aviv yönetimi Haniye suikastini kendilerinin düzenlediğine ya da düzenlemediğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

WP'nin Beyaz Saray kaynaklarından aldığı bilgiye göre; İsrail, Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında kendilerinin olduğu konusunda bilgilendirdi.

Biden yönetimi öfkelendi

Bilgilendirmeden sonra Biden yönetimi, Haniye'nin öldürülmesine sinirlenerek, bunun Gazze'de ateşkes için aylardır devam eden müzakereleri mahvedeceği endişesine kapıldı.

Telefon görüşmesi gergin geçti

Amerikalı yetkililerin, hem Haniye hem de Fuad Şükür suikastlerinden kendilerine haber verilmemesinden dolayı öfkelendiği belirtilirken, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin bu sebeplerden ötürü "oldukça gergin" geçtiği aktarıldı.

Haniye'nin ölümünün ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın siyasi liderine suikast düzenleneceğine dair haberlerinin olmadığını söylemişti. Başkan Biden ise, Haniye'nin ölümünün olası ateşkesi etkileyebileceğini belirtmişti.

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