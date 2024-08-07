Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! Tır, otomobilin üzerine devrildi: Araçtaki sürücü...
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kuru gıda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ve otomobile çarpmasının ardından bir başka otomobilin üzerine devrildi.
Ertuğrul Uğur Kofraz idaresindeki 34 CZF 847 plakalı kuru gıda yüklü tır, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde önce bariyerlere daha sonra önünde seyreden yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarptı.
Yolda savrulan tır, daha sonra yolun sağında hareket halindeki Ahmet Cevher'in kullandığı 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Tırın altında kalan araçtaki sürücü güçlükle kurtarıldı
Tırın altında kalan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı İtfaiyesi kaza kırım ekipleri, polis, jandarma ve sağlık personelince yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı kurtarıldı.
Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan Ahmet Cevher, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.