Nasrallah için ölüm fermanı! İran olsa da olmasa da saldıracağız

Orta Doğu'da büyük çaplı bir savaş olasılığı günden güne artıyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi İran ile İsrail arasındaki gerginliği tırmandırdı.

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İsrail'in dört bir yana saldırıp kafa tutması Hizbullah'ı çileden çıkarttı. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür de Hamas lideri İsmail Haniye gibi suikastla öldürülmüştü. Hizbullah lideri Nasrallah'ın dünkü konuşmasına kısa süre kala İsrail jetlerinin Beyrut semalarında uçuş yapması da tansiyona tuz biber ekti. Nasrallah konuşmasında İsrail'e İran'ın desteği olsun olmasın yine de saldıracaklarını bildirdi. İsrail'de ise şimdi de Nasrallah'ın öldürülmesi konuşuluyor.

Bu sırada Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür de İsrail'in suikastına uğramıştı. İran peş peşe intikam yeminleri etti ancak henüz bir adım atılmadı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak" deyip saldırıyı tek başlarına yapabileceklerini açıkladı. İsrail'den ise 'Nasrallah'a ölüm' çağrısı yükseldi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor. Fotoğrafta, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mas'ada bölgesi görünüyor.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da başkent Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törene video konferans aracılığıyla katıldı.

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.

Nasrallah'ın bu konuşmasının ardından İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısında bulundu.

Smotrich sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, Nasrallah’a cevap vermemeli. İsrail Nasrallah’ı ortadan kaldırmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Dün İsrail semalarında Hizbullah'ın kamikaze insansız hava araçları görülmüş, İsrail basınında askeri üssün hedef alındığı, yaralanan askerler olduğu yazılmıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.