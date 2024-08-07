UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı, oynanan 7 maçla başladı.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille'e 2-1 yenildi.
Turun ilk ayağı, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Müsabakaların rövanşları ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2
Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2
Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1
Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1
Lille (Fransa) - Fenerbahçe: 2-1
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1