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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı, oynanan 7 maçla başladı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille'e 2-1 yenildi.

Turun ilk ayağı, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Müsabakaların rövanşları ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1

Lille (Fransa) - Fenerbahçe: 2-1

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1

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