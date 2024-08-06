Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleden Lille 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek say

Lille - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, tur için ümidini İstanbul'a bıraktı.

90'GOL! Lille, 90+1. dakikada Zhegrova'nın golüyle maçta öne geçti.

80'GOOOOOOLLLLL! Fenerbahçe, İrfan Can'ın enfes frikik golü ile maça dengeyi getirdi. İrfan Can Kahveci direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bıraktı.

76'Fenerbahçe'de En Nesyri oyuna girecek.

74'Bu kez yerde kalan İrfan Can Kahveci oldu. Hakem Kovacs, Gabriel Gudmundsson'u uyarıyor.

59'Angel Gomes'in penaltı noktası üzerine ortasında Bafode Diakite bomboş pozisyonda kafa vuruşu yaptı. Top Livakovic'in bakışları arasından yandan dışarıya gitti.

57'Orta alandan Fenerbahçe kalesine yönelen Tiago Santos yerde kaldı. Kovacs oyunu durdurdu. Faul.

53'Allan Saint-Maximin'in sol çaprazdan ceza sahası içine girip yaptığı ortada Alexsandro Ribeiro topu kornere yolladı.

50'YİNE OLMADI! Çağlar'ın uzun topunda Allan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tekrar Maximin tamamladı ancak savunma gole izin vermedi.

48'KALECİ! Temsilcimizin rakip ceza sahası içinde kaptığı topta Allan Saint-Maximin soluna çekip kaleye vurdu. Chevalier topu son anda kurtardı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-0 Lille üstünlüğü ile tamamlandı.

43'KAÇTI! Lille ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada uzak direğe aşırılan topa son olarak Jonathan David ayak koydu. Meşin yuvarlak çok az farkla üstten dışarı gitti.

40'Szymanski'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş kalecide kaldı.

38'Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında top rakibinin eline çarptı. Fenerbahçe tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanacak.

35'Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine kestiği topta Dzeko ve Çağlar topa dokunamadı. Aut.

31'KAÇTI! Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı. Savunmanın yaptığı pas hatasında araya giren Dzeko, ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda kaleci Chevalier'i geçemedi.

28'LİVAKOVİC! Angel Gomes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Livakovic topu çok iyi çeldi.

26'Meunier'in ceza sahasına derin pasında David, topu önüne alır almaz kaleyi düşündü. Şutun önüne yatan Çağlar, rakibine geçit vermedi.

23'Krunic'in sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında top Tadic'e geçmedi. Savunma topu uzaklaştırdı.

19'Jonathan David'in savunma arkasına atmak istediği pasta Oosterwolde hata yapmadı ve topu takımına kazandırdı.

15'Rakip yarı alanda boş pozisyonda kalan Cabella'nın uzaktan denemesi Livakovic'te kaldı.

12'GOL! Lille, Fenerbahçe karşısında Tiago Santos'un golüyle öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Tiago Santos'un kale önüne çevirdiği topta Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti.

8'LIVAKOVIC! Sağ kanattan merkeze çevrilen topta Tiago Santos'un köşeye şutunda Livakovic topu çıkardı.

6'Krunic'in ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasında Boşnak golcü sol ayağıyla kaleyi denedi. Top çerçeveyi bulmadı.

4'Szymanski topu almak isterken orta alanda yerde kalan Haraldsson için faul düdüğü çalındı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Fenerbahçe.

Lille - Fenerbahçe ilk 11'ler

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier; André, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko