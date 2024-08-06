Hizbullah Lideri Nasrallah'tan misilleme mesajı!

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, "Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da başkent Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törene video konferans aracılığıyla katıldı.

İSRAİL ARTIK YENİLMEZ BİR GÜÇ DEĞİL

Nasrallah, İsrail'in İran ve diğer gruplardan gelecek bir saldırıdan korkmakta haklı olduğunu belirterek, İsrail'in artık yenilmez bir güç olmadığını ifade etti. Nasrallah, İsrail'in İran'ın muhtemel bir saldırısına karşı kendini savunmak için ABD, İngiltere, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin desteğine güvenmek zorunda olduğunu aktardı.

"ADİ BİR HAREKET"

İsrail'in bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini Hamas ile tüm ateşkes önerilerini reddetmekle suçladı.

Konuşması öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinden alçak uçuş yapan İsrail savaş uçaklarına değinen Nasrallah, İsrail'in bunu anma törenine katılmak üzere toplananları korkutmak için yaptığı "adi" bir hareket olarak nitelendirdi.

"DÜŞMANIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ YOK"

Irak ve Yemen'deki İran destekli grupları "zorluklara ve fedakarlıklara" rağmen Gazze'yi desteklemeye devam etmelerini isteyen Nasrallah, diğer Arap ülkelerini de "bölgeyi tehdit eden tehlikeye karşı uyanmaya" çağırarak, "İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz, çünkü düşmanın kırmızı çizgileri yok" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran'ın savaşa katılmak zorunda kaldığını ifade eden Nasrallah, İran'ın yanıtının ne zaman verileceğine ilişkin belirsizliğin İsrail'e verilecek cezanın bir parçası olduğunu belirtti.

Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan içindeki muhaliflerine de seslenerek, kendilerine ihanet etmemelerini ya da onlara karşı yürütülen psikolojik savaşa katılmamalarını istedi.

"CEVABIMIZ GÜÇLÜ VE ETKİLİ OLACAK"

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.