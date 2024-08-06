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Putin’den İran’a uyarı: İsrail’e vereceği yanıt ölçülü olmalı!

Putin’den İran’a uyarı: İsrail’e vereceği yanıt ölçülü olmalı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran dinli lideri Ayetullah Ali Hamaney’e İsrail’e verilecek yanıtın “ölçülü” olması gerektiğine ve sivil can kayıplarından kaçılmasına ilişkin uyarıda bulunduğu iddia edildi.

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İngiliz haber ajansı Reuters, adı açıklanmayan iki üst düzey İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’nun Tahran’da İranlı yetkililerle görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran dinli lideri Ayetullah Ali Hamaney’e mesaj ilettiğini yazdı. İranlı kaynaklara göre, Putin, Hamaney’e, İran’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesine karşı İsrail’e verilecek yanıtın “ölçülü” olması gerektiğine ve sivil can kayıplarından kaçılmasına ilişkin uyarıda bulundu.

Adı açıklanmayan İranlı kaynaklar, Şoygu’nun ziyaretinin Moskova’nın Tahran yönetimine “sükunet” çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia ederken, İranlı yetkililer ve Soygu tarafından gerçekleştirilen görüşmelere dair açıklama yapmadı.

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