BIST 10.057
DOLAR 33,60
EURO 36,73
ALTIN 2.585,62
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki

Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

Abone ol

Bakanlık, Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

İlgili Haberler
İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine Erdoğan'a saldırdı! İmamoğlu, Yavaş ve CHP'yi etiketledi
ÖNCEKİ HABERLER
TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi
TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi
Daniele Santarelli'den madalya açıklaması
Daniele Santarelli'den madalya açıklaması
Almanya'dan Akkuyu Nükleer Santrali'ni engellemek için Türkiye'ye yaptırım
Almanya'dan Akkuyu Nükleer Santrali'ni engellemek için Türkiye'ye yaptırım
Aile Destek Programı uzatılmıştı! Yeni dönemin ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Göktaş tarihi duyurdu
Aile Destek Programı uzatılmıştı! Yeni dönemin ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Göktaş tarihi duyurdu
Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Ali Babacan ve Mustafa Destici bir araya geldi
Ali Babacan ve Mustafa Destici bir araya geldi
Beşiktaş'ta genç futbolcu ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta genç futbolcu ile yollar ayrıldı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 39 bin 623’e yükseldi!
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 39 bin 623’e yükseldi!
İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine Erdoğan'a saldırdı! İmamoğlu, Yavaş ve CHP'yi etiketledi
İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine Erdoğan'a saldırdı! İmamoğlu, Yavaş ve CHP'yi etiketledi
Kırıkkale'de korkunç olay! Baba, oğul ve torun tarla sulama kavgasında öldürüldü
Kırıkkale'de korkunç olay! Baba, oğul ve torun tarla sulama kavgasında öldürüldü
Yeni av sezonu için geri sayım
Yeni av sezonu için geri sayım
Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu
Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu