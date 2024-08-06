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İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine Erdoğan'a saldırdı! İmamoğlu, Yavaş ve CHP'yi etiketledi

İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine Erdoğan'a saldırdı! İmamoğlu, Yavaş ve CHP'yi etiketledi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Instagram yasağı üzerinden küstah sözlerde bulunan Katz, Erdoğan'a küstah sözler sarfetti. Katz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur ve CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesaplarını etiketledi.

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Zaman zaman Türkçe paylaşım yaparak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Katz, yeni mesajında da yine çirkin açıklamalara imza attı.

Katz bu kez de, Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri Heniyye'ye yönelik mesajları engellediği gerekçesiyle kapatılan Instagram'a getirilen erişim engelini diline doladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Hamas'ı kucaklayan bir lider" olarak değerlendiren Katz, konuşmasının devamında "Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ VE CHP'Yİ ETİKETLEDİ

X hesabından yaptığı paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka yöntemiyle hazırlanmış bir fotoğrafını da ekleyen Katz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Katz, paylaşımını Türkçe, İbranice ve İngilizce olarak yaptı.

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