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Piyasalarda 'kara pazartesi' kasırgası diniyor

Piyasalarda 'kara pazartesi' kasırgası diniyor

Piyasalarda dün yaşanan sert düşüşler bugün toparlanmaya başladı. 37 yıl sonra ilk kez yüzde 13 değer kaybeden Japonya borsası yüzde 10 yükselişle kapandı.

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Küresel piyasalar, haftaya Japonya borsasındaki yüzde 13'lük ani düşüşle başladı. Bu düşüş, dalga dalga tüm dünya borsalarını etkiledi.

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşler nedeniyle iki kez devre kesici devreye girdi. Borsayla birlikte altın fiyatları da Margin Call sebebiyle düşüş yaşadı ancak kısa sürede toparlandı.

Orta Doğu'daki savaş endişeleri, ekonomilerdeki resesyon sinyalleri, yüksek faizden dönüş tahminleri ve ABD'deki seçimlerin etkisiyle belirsizliklerin arttığı bir dönemde Japonya'nın pozitif faize geçmesi, risklerden kaçışın yolunu açtı.

Dün yaşanan sert düşüşün ardından Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 10 artışla kapandı. Topix endeksi de yüzde 9,3 yükselişle işlemleri tamamladı.

Ekonomi çevrelerinde, bu tarz sert düşüşlerden sonra biraz toparlanma görülmesi normal kabul edilse de, ikinci bir gerileme dalgasının yaşanabileceği ihtimaller arasında tutuluyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 2’yi aşan yükselişle başladı. Endeks şu sıralarda yüzde 1,78 yükselişle 10 bin 070 puandan işlem görüyor.

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