Bursa'da ilginç olay! Kurşunların hedefi oldu, 2 numara büyük ayakkabı giydiği için yaralanmadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin ayakkabısının ucuna isabet etmesine rağmen saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

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Tahtakale Mahallesi Tahtakale Meydanı'nda K.D. (62) ve K.İ. (65) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.İ, tabancayla K.D'nin ayaklarına doğru 1 el ateş edip kaçtı.

Mermilerden biri, K.D.'nin ayakkabısının ucuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri K.İ'yi yakaladı. K.İ'nin üzerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan K.İ. adliyeye sevk edildi.