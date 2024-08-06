Ziraat Bankasından yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar

Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar elde etti. Banka, toplam aktiflerini 4,5 trilyon liranın üzerine taşıyarak sektörde birinci sıradaki konumunu korudu

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, aktif büyüklüğü, toplam kredi, toplam mevduat ve özkaynak büyüklüğü gibi temel bilanço kalemlerinin yanı sıra şube ağı ve dijital bankacılık kullanıcı sayısı başta olmak üzere birçok alanda lider banka olmayı sürdürdü.

Yurt içindeki yaygın hizmet ağının yanı sıra global banka vizyonuyla yurt dışında da büyümeyi sürdüren Ziraat Bankası, 160 yılı aşan köklü geçmişi ile 19 farklı ülke ve 122 noktada faaliyet göstererek 12 milyar dolar yurt dışı aktif büyüklüğe ulaştı. Banka, toplam aktiflerini ise 4,5 trilyon liranın üzerine taşıyarak sektörde birinci sıradaki yerini korudu.

Kredi politikasının odağına yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı alan Ziraat Bankası, başta tarımın ve reel sektörün finansmanı olmak üzere ülke ekonomisine desteğini 3,2 trilyon liranın üzerine çıkararak bu alandaki öncü konumunu pekiştirdi.

Banka sürdürülebilir şekilde kar üretmeye devam ediyor

Açıklamaya göre, Ziraat Bankası, öncelikli hedefi olan tarım sektörünü, uygulamaya aldığı ürünlerle etkin bir şekilde destekleyerek ülkenin dört bir yanından 1 milyonu aşkın üreticiye ulaştı.

Banka ayrıca ihracatçılara yönelik hazırlanan destek paketlerini uygun koşullarda müşterilerine sundu. Türkiye’nin "en geniş" yurt dışı networküne ve "en yaygın" muhabir ağına sahip bankası olan Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanında etkin konumunu bu dönemde de sürdürdü.

Faaliyetlerine sağlam mali yapısı ve sağlıklı bilanço göstergeleri ile devam eden Banka, yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar elde etti.