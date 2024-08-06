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Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı

Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararı almasıyla ilgili parti içi muhaliflere meydan okudu. Özel, "Kaçtı, ondan PM’de karar aldı, kendi almadı” dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam." dedi.

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CHP Parti Meclisi (PM) Özel liderliğinde önceki gün toplandı ve 6-9 Eylül’de Ankara’da olağanüstü tüzük kurultayı kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özğür Özel, PM’de yaptığı konuşmada, partiyi tüzük kongresine genel başkan olarak götürmek istediğini söyledi ve bu kararını oylattı. PM de Özel’e bu yetkiyi verdi.

Kurultay hangi şart altında seçimli hale gelir?

Adayın veya adayların nitelik ve nicelik olarak gerekli ve yeterli şartları sağlaması halinde. CHP tüzüğünün 48. maddesine göre 15 gün içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası toplanmışsa seçim maddesi eklenebilir.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Özel'i aradı ve kurultay sürecine ilişkin Özel'in açıklamamarını köşesine taşıdı. 

"Kaçtı dedirtmemek için kurultay kararını ben aldım"

Saymaz'ın "Çağrıyı sizin yapmanızı, parti içi muhalefete “Bir şikayetiniz varsa karşıma çıkabilirsiniz” diye yorumladım. Doğru mu anladım?" sorusuna Özel, "Vatandaşın ve partilinin şikayeti olmayan bir genel başkandan ve yönetimden birilerinin şikayeti varsa onların bileceği iş. Ama istismara yönelik olarak "Kaçtı, ondan PM’de karar aldı, kendi almadı” dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam." yanıtını verdi.

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