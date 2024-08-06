BIST 9.893
DOLAR 33,30
EURO 36,45
ALTIN 2.573,59
HABER /  MEDYA

Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! 'Sana Değer' fragmanı yayınlandı

Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! 'Sana Değer' fragmanı yayınlandı

Eski partneri Uğur Arslan için söylediği sözlerle gündeme gelen Songül Karlı geri adım attı. Karlı ve bir dönem birlikte sunuculuk yapan Uğur Arslan yeni projede buluştu. Songül Karlı ve Uğur Arslan Star TV ile anlaştı.

Abone ol

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan ünlü türkücü ve sunucu sosyal medyayı salladı.

Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra ekrana dönüyor. Karlı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Türkiye’nin en sevilen ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan ile Sana Değer, canlı yayınla yakında Star’da!" dedi.

Fragmanı da paylaşan Songül Karlı'nın eski partneriyle yıllar sonra bir araya gelmesi şaşırttı.

Sözleriyle gündem olmuştu

Karlı, 7 yıl birlikte program yaptığı Uğur Arslan’ın daha sonra Seda Sayan ile birlikte “Evleneceksen Gel” programını sunmasıyla şoke olmuştu.

Songül Karlı “Uğur benden ayrılıp, Seda Sayan ile program yapınca kızmadım. Yapımcılar aradı, ‘Seda Hanım böyle bir teklif getirdi’ dediler. Ama o program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü. Benim zamanım çok, bunların hepsini göreceğim ve duyacağım" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: O partinin hukuki varlığı sona erdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: O partinin hukuki varlığı sona erdi
O sigara grubuna bir zam daha! En pahalı sigara 78 lira oldu
O sigara grubuna bir zam daha! En pahalı sigara 78 lira oldu
Hintli kahinden 3. Dünya Savaşı kehaneti! 'Başlamak üzere' deyip tarih verdi
Hintli kahinden 3. Dünya Savaşı kehaneti! 'Başlamak üzere' deyip tarih verdi
81 ilde Çember-20 operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandı
81 ilde Çember-20 operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandı
Instagram toplantısının içeriği ortaya çıktı META'dan 'Hamas, terör örgütü kabul ediliyor' savunması
Instagram toplantısının içeriği ortaya çıktı META'dan 'Hamas, terör örgütü kabul ediliyor' savunması
ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne füze saldırısı
ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne füze saldırısı
Irak yargısı, terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde partiyi yasakladı
Irak yargısı, terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde partiyi yasakladı
Joe Biden ve Blinken'den İsrail'i koruma adına telefon diplomasisi
Joe Biden ve Blinken'den İsrail'i koruma adına telefon diplomasisi
Gümüşhane'de deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Gümüşhane'de deprem! AFAD şiddetini duyurdu
ABD'den, İran'a 'Tahran' uyarısı: Yönetimin çıkarına olmaz!
ABD'den, İran'a 'Tahran' uyarısı: Yönetimin çıkarına olmaz!
Paris 2024'te dünya rekoru kırıldı! Yusuf Dikeç'li sevinç damga vurdu
Paris 2024'te dünya rekoru kırıldı! Yusuf Dikeç'li sevinç damga vurdu
Mert Hakan Yandaş: Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var
Mert Hakan Yandaş: Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var