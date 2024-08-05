Mert Hakan Yandaş: Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var

Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, rakiplerini iyi tanıdıklarını, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönüp Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında yarın Fransız ekibi LOSC Lille ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve oyuncu Mert Hakan Yandaş, Lille'de düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK"

Lille'in uzun yıllardır birlikte oynayan iyi bir takım olduğunu dile getiren Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş,

Nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Yarınki maça iyi hazırlandık. İnşallah İstanbul'a iyi bir sonuçla dönüp Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız.

diye konuştu.

"5 DAKİKA DA OLSA FORMA İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Forma mücadelesi için tatlı bir rekabet olduğunu kaydeden Mert Hakan,

Fenerbahçe Kulübü, çok büyük bir kulüp. Her sezon yeni gelen oyuncular oluyor, böyle büyük bir kulüpte bu çok normal. Bizim de işimiz rekabeti artırıp takımı ileri taşmak. Burada 5. sezonum. Birçok oyuncuyla oynadık. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman da böyle olmaya devam edecek. Gelen oyunculara, katkı vermeleri ve takıma adapte olmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. 5 dakika da olsa 90 dakika da olsa Fenerbahçe formasını elimden geldiğince iyi temsil etmek için mücadele ediyorum değerlendirmesinde bulundu.

"HOCAMIZIN HERKESLE İLETİŞİMİ ÇOK İYİ"

Takım içindeki mutluluğun camia için önemine değinen tecrübeli oyuncu,

Hocamızın herkesle iletişimi çok sıcak. Bu büyük bir avantaj. İnsan ilişkileri de bence çok iyi. Bunu samimiyetiyle yaptığını düşünüyorum. Camiaya karşı sorumluluklarım var. Genel olarak bütün takımla aram çok iyi. Geçen sezon bizi öne çıkaran şey, takımın birlikteliğiydi. Samandıra'daki mutluluğun Fenerbahçe camiasına yansıdığını düşünüyorum. Bu yüzden Samandıra'daki mutluluk bizim için çok önemli.

diyerek sözlerini tamamladı.