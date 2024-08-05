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Ersu Şaşma, Paris 2024'te Türkiye rekorunu son anda kaçırdı

Ersu Şaşma, Paris 2024'te Türkiye rekorunu son anda kaçırdı

Milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde bu sezonki en iyi derecesi olan 5.85m'lik atlayışıyla Olimpiyat 5'ncisi oldu.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde, Erkekler Sırıkla Atlama Finali Stade de France'da gerçekleştirildi.

Milli sporcumuz Ersu Şaşma, final müsabakasında ülkemizi temsil etti ve 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Ersu Şaşma bu turda 5.95'lik atlamayı yapamayınca kendisine ait olan Türkiye rekorunu kaçırdı ve Olimpiyat Oyunları'nı 5'nci sırada tamamladı.

3 ATLAMAYI DA TEK SEFERDE GEÇTİ

5.50, 5.70 ve 5.80'lik atlamaları tek seferde geçen genç sporcu, göz dolduran bir performansa imza attı.

TOKYO'DA DA FİNALE KALMIŞTI

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarlamıştı.

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