BIST 9.893
DOLAR 33,34
EURO 36,56
ALTIN 2.580,94
HABER /  DÜNYA

ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

ABD güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 PKK/YPG’li teröristi sevk etti.

Abone ol

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

ABD güçleri dün de Irak’tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı
Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı
ABD, sınırımıza terörist yığdı! 700 terörist, 70 araç...
ABD, sınırımıza terörist yığdı! 700 terörist, 70 araç...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu
F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu
Fransız basını Oruç Reis'i yakın takibe aldı!
Fransız basını Oruç Reis'i yakın takibe aldı!
Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: Tam istediğimiz sonucu almış değiliz
Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: Tam istediğimiz sonucu almış değiliz
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım davasına müdahil oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım davasına müdahil oluyoruz
Akaryakıtta tarife değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıtta tarife değişecek: Benzine indirim geliyor
New York borsasını resesyon endişesi vurdu, 2 trilyon dolar buhar oldu
New York borsasını resesyon endişesi vurdu, 2 trilyon dolar buhar oldu
KIZILELMA’nın yeni motoru: Artık daha da hızlı
KIZILELMA’nın yeni motoru: Artık daha da hızlı
Türkiye'ye 14 milyar dolarlık iki yeni yatırım geliyor
Türkiye'ye 14 milyar dolarlık iki yeni yatırım geliyor