Akaryakıtta tarife değişecek: Benzine indirim geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki geri çekilmenin ardından benzine indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,73 TL indirim gerçekleşecek.

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ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları, otomobil sahiplerini zorluyordu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİM MÜJDESİ GELDİ

Bu gelişmelerin ardından sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre akaryakıtta indirim müjdesi geldi.

BENZİNE İNDİRİM

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,73 TL indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 45,08 TL

Motorin litre fiyatı: 43,57 TL

LPG litre fiyatı: 22,39 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45,76 TL

Motorin litre fiyatı: 44,24 TL

LPG litre fiyatı: 22,94 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46,19 TL

Motorin litre fiyatı: 46,75 TL

LPG litre fiyatı: 22,64 TL