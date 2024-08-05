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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Kabine 3 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı. İsmail Haniye suikastı ve Ortadoğu'da artan gerilim kabinenin ilk önemli gündem başlığı. Ankara'da gerçekleşen esir takası, terörle mücadele ve ekonomi de kabinede konuşulması beklenen diğer başlıklar arasında.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 15.50’de başladı.

3 haftalık aranın ardından toplanacak Kabinede ana gündem başlığı, Ortadoğu'da artan ateş olacak.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İran'ın İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak.

Türkiye'nin bölgedeki ateşi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Kabinenin bir diğer başlığı geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak.

Terörle mücadelede kabinenin değişemeyen başlıklarından.
Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyon kabinede konuşulacak. Yeni operasyonlara ilişkin adımlar da değerlendirilecek.

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir süredir denetimler sürüyor.

Kabinede hem bu denetimlerin hem de enflasyonla mücadelenin konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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