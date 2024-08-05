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Devlet Bahçeli’den Kudüs Paktı önerisi

Devlet Bahçeli’den Kudüs Paktı önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır.” dedi. “Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır.” ifadelerini kullanan MHP lideri; Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulmasını önerdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

“İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır.” diyen MHP lideri, “Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kudüs Paktı önerisi 

Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulmasını öneren Bahçeli, “Tüm dünyayı karşısına alarak katliama devam eden Netenyahu yargılanıp tutuklanmalıdır.” dedi.

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