Arçelik'te üst düzey atama

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Koç Holding Finans Koordinatörü olarak görev yapan Barış Alparslan atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım bankacılığı ve finans alanında çeşitli görevlerde bulunan, 5 yılı aşkın süredir de Koç Holding Finans Koordinatörlüğü görevini yürüten Barış Alparslan, Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Barış Alparslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2007'de HSBC Bank A.Ş.'de Yatırım Bankacılığı Analisti olarak kariyer yolculuğuna başladı.

2010-2011 arasında Nomura Bank International Plc, CEE, CIS&Türkiye'de Yatırım Bankacılığı Uzmanı, 2011-2014 arasında Deutsche Bank AŞ Yatırım Bankacılığı Uzmanı olarak çalışan Alparslan, 2014-2018 arasında Deutsche Bank AŞ'de sırasıyla Yatırım Bankacılığı Müdürü ve Yatırım Bankacılığı Direktörü görevlerini üstlendi.

Alparslan, 2019'da Koç Topluluğu'na katılarak, 5 yıl boyunca Koç Holding Finans Koordinatörü olarak görev aldı.

​​​​​​​Alparslan, iki yılı aşkın süredir Arçelik'te Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Özkan Çimen’in yerine 1 Ağustos 2024 itibariyle görevine başladı.