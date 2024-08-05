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Austin, İsrailli mevkidaşıyla görüştü! İsrail basınından 'bomba' iddiası

Austin, İsrailli mevkidaşıyla görüştü! İsrail basınından 'bomba' iddiası

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant görüştü. Görüşmenin ardından İsrail basını, ABD'nin yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarının Tel Aviv'e gönderilmesine onay verdiğini yazdı. 

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgede gerilim zirveye çıktı. İsrail'e karşı intikam yemini eden İran, saldırı hazırlığındayken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı. 

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Gallant ile yaptığı görüşmede, 'tehditlere karşı İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkına yönelik ABD'nin desteğini' yineledi. İkili, ABD kuvvetlerinin korunmasını güçlendirmek, İsrail'in savunmasını desteklemek ve bölgedeki daha geniş çaplı gerilimleri caydırmak ve azaltmak için Pentagon'un attığı adımları ele aldı.

ABD Savunma Bakanı Austin, ayrıca İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya güçlü destek verdiğini vurguladı.

ABD'li Bakan Austin'in, İsrailli mevkidaşıyla görüşmesinin ardından İrail basınından Israel Hayom gazetesi, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Lilach Shova'nın haberine göre, Washington yönetimi, söz konusu tehditler karşısında 'İsrail'e olan desteğini artırarak' daha önce yarım tonluk MK-83 bombalarının sevkiyatına getirdiği sınırlandırmaları kaldırdı. Bu kararın İsrail-Lübnan-İran hattında gerilim tırmanmadan alındığına işaret edilen haberde, bomba sevkiyatının mevcut çatışma başlamadan önce sınırlandırıldığı belirtildi.

Her biri 1 ton ağırlığında olan MK-84 bombalarının akıbetinin ise belirsiz olduğunu aktaran gazete, ABD yönetiminin bu bombaları İsrail'e sevk etmeyi kabul ettiği yönünde herhangi bir emare olmadığı bilgisini verdi. 

Biden yönetiminin haziran ayının sonunda bomba sevkiyatındaki gecikmeyi ortadan kaldırmayı kabul ettiği yönündeki haberlere işaret eden Israel Hayom'un haberine göre, sevkiyatının onaylandığı belirtilen yarım tonluk bombaların, gemiye yüklendikten sonra Biden yönetimi tarafından gönderimi durdurulan yaklaşık 1700 adet 250 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombalarıyla birlikte İsrail'e ulaştırılması bekleniyor.

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