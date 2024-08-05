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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623’e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623’e yükseldi

 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiğini, 71 sivilin de yaralandığını açıkladı. Can kaybının 39 bin 623’e, yaralı sayısının da 91 bin 469’a yükseldiği bildirildi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Saldırılar 304 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiğini, 71 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 623’e, yaralı sayısının da 91 bin 469’a yükseldiği bildirildi.

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