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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.  

Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak. 

Young Boys sezona kötü başladı

Galatasaray’ın eşleştiği Young Boys, Ligde oynadığı ilk 4 maçta; 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve sonuncu sırada bulunuyor. Fenerbahçe’nin elediği Lugano ise aynı ligde lider durumda.

Play-off turu eşleşmeleri

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

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