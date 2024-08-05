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Bangladeş'te protestocular Başbakan'ın konutunu bastı Başbakan Hasina helikopterle kaçtı

Bangladeş'te protestocular Başbakan'ın konutunu bastı Başbakan Hasina helikopterle kaçtı

Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericiler Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Bangladeş ordusu, Başbakan Hasina'nın hükümet karşıtı gösteriler üzerine resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

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Yerel basın ve BBC'nin haberine göre binlerce kişi, Başbakan Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutuna girdi.

Hasina'nın, kız kardeşi Şeyh Rehana eşliğinde askeri helikopterle "daha güvenli bir yere" geçtiği bildirildi.

Öte yandan, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman'ın siyasi parti liderleriyle toplantı yaptığı kaydediliyor.

Geçiş hükümeti kurulacak

Bangladeş ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yapmayı taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." diye konuştu.

General Waker-Uz-Zaman ayrıca Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümünden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden bir açıklama yayımlamaya çağırdı.

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