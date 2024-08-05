Küresel piyasalar çöktü! FED’den acil toplantı kararı

FED, Japonya borsasındaki çöküşün ardından faiz oranlarını görüşmek üzere acil toplantı kararı aldı. Tahvil piyasası aktörleri, ABD ekonomisinin hızla kötüleştiğinden endişe ederek Fed'in normal toplantı tarihinden önce faiz gevşetmesi gerektiğini düşünüyor.

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ABD’de geçen hafta açıklanan zayıf ekonomik veriler, büyümeye yönelik endişeleri artırarak küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açtı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir hafta içinde 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 60 olarak fiyatlamaya başladı. Bu durum, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu ve Japonya borsasında tarihi bir çöküşe yol açtı.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, ABD'den gelen istihdam verileri ve Japon yeni üzerindeki baskının artmasıyla birlikte son 37 yılın en kötü gününü yaşadı. Endeks, Tokyo’da yüzde 12,4 düşerek günü 31.458,41 puandan kapattı. Bu düşüş, önceki cuma günkü yüzde 5,8’lik kaybın ardından geldi ve 1987’deki “Kara Pazartesi”nin ardından en büyük tek günlük düşüş olarak kaydedildi.

Finans ve ihracat sektörlerine ait hisselerdeki değer kaybı, endeksin bu büyük çöküşünde etkili oldu. Özellikle Sumitomo Mitsui Financial Group gibi büyük finans kuruluşlarının hisseleri yüzde 16 değer kaybederken, ihracat sektörü de olumsuz etkilendi. Yendeki ani yükseliş, Japon ürünlerinin uluslararası pazarda rekabet gücünü azaltırken, şirket karlarının düşmesine neden oldu.