BIST 10.096
DOLAR 33,33
EURO 36,58
ALTIN 2.594,51
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Lille maçına hazır

Fenerbahçe, Lille maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Fred katılamadı. UEFA listesinde yer almayan Emre Mor da sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı.

Lille maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 14.00'te özel uçakla Fransa'ya hareket edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna F-16'larından gövde gösterisi!
Ukrayna F-16'larından gövde gösterisi!
Daikin, yeni hava temizleme cihazlarını tanıttı
Daikin, yeni hava temizleme cihazlarını tanıttı
Edirne'de PKK üyesi Yunan sınırında kıskıvrak yakalandı
Edirne'de PKK üyesi Yunan sınırında kıskıvrak yakalandı
TÜİK açıkladı! Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu, Bakan Şimşek değerlendirdi
TÜİK açıkladı! Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu, Bakan Şimşek değerlendirdi
Petrol 6 ayın en düşüğünde! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Petrol 6 ayın en düşüğünde! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçIarı açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçIarı açıklandı
Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu
Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu
Tarihi rehine takasında Rus sanatçı MİT mensuplarına hayran kaldı hepi çok şıktı
Tarihi rehine takasında Rus sanatçı MİT mensuplarına hayran kaldı hepi çok şıktı
Bitcoin'de 'resesyon' depremi! 24 saatte büyük değer kaybetti
Bitcoin'de 'resesyon' depremi! 24 saatte büyük değer kaybetti
O sigara grubuna 2 ay içinde 2. zam geldi!
O sigara grubuna 2 ay içinde 2. zam geldi!
Şahan Gökbakar bu sefer de Özel'e sert çıktı! "Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye?"
Şahan Gökbakar bu sefer de Özel'e sert çıktı! "Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye?"