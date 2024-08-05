Daikin, yeni hava temizleme cihazlarını tanıttı

Daikin, yeni hava temizleme cihazları MCK70ZH ve MCK70ZW'yu tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, patenti Daikin'e ait olan Flash Streamer teknolojisinin yanı sıra elektrostatik HEPA filtreye sahip olan MCK70ZH ve MCK70ZW, nem verme, telefondan kontrol edilebilme, hava kalitesini gerçek zamanlı izleyebilme gibi birçok özelliği beraberinde getiriyor.

Minimum ses basıncı seviyesiyle sessiz çalışan ürünler, ev, okul, ofis, mağaza, ticari alanlar, kreş, restoran, otel odaları ve toplantı salonları gibi yerler için etkili bir çözüm sunuyor.​​​​​​​



96 metrekareye kadar olan ortamlarda kullanılabilen cihaz, kedi ve köpek alerjisine karşı da çözüm oluşturuyor.

Android ve IOS tabanlı cihazlar için üretilen ve ücretsiz olarak sunulan Onectra uygulamasıyla telefon ya da tabletten kontrol edilebilen MCK70ZH ve MCK70ZW model hava temizleme cihazlarında iç ve dış ortam hava kalitesi de bu uygulamayla takip edilebiliyor.

İç ortam havası kuruduğunda ideal nem seviyesini sağlıyor

Nemlendirme fonksiyonuna sahip yeni model cihazlar, "humidity" moduyla ortamdaki bağıl nemin düşük olduğu zaman, nem dengesini ideal seviyeye çıkartmak için kullanılabiliyor. Özellikle kış aylarında iç ortam havası kuruduğunda insan doğasının ihtiyaç duyduğu ideal nem seviyesini sağlıyor.

Yeni hava temizleme cihazları "Econo" modu ile ise elektrik faturasında tasarruf sunuyor. Bu modtaki güç tasarrufu sayesinde, hava akış hızı sadece "Sessiz" ve "Düşük" arasında otomatik olarak geçiş yaparak güç tüketimini ve çalışma sesini azaltıyor.

Otomatik fan modu ise, hava akış hızını otomatik olarak ayarlamak istediğinizde, otomatik olarak hava kirliliğinin derecesine göre ayarlanıyor.

Cihazın önemli özelliklerinden biri olan Daikin patentli "Flash Streamer" teknolojisi, yüksek hızlı elektronlarla toz, polen, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı olarak çalışan bir teknoloji. Daikin patentli teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor.

Elektrostatik HEPA filtre ise 0,3 mikrometre büyüklüğündeki partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor. "Flash Streamer" teknolojisi, elektrostatik HEPA filtre üzerinde tutulan zararlı maddeleri ve koku giderici filtre tarafından emilen kokuları ayrıştırıyor.

6 yıl garantiyle sunulan yeni model hava temizleme cihazları tasarım çizgisiyle de beğeni topluyor. Mat beyaz ve mat siyah renk opsiyonu ile sunulan yeni cihazlar sadece iç ortam hava kalitesini artırmıyor, yaşam alanlarına da estetik bir şekilde uyum sağlıyor.