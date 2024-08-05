Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu. Buna göre ev sahipleri, Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracıları için en yüksek yüzde 65.93 oranında zam yapabilecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda 3,23 yıllık bazda 61,78 arttı. Ekonomistler, temmuz ayında enflasyonun yüzde 3,51 artmasını bekliyordu. ENAG'ın verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 5,91 arttı, yıllık enflasyon yüzde 100,88 oldu.

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.