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İran'dan Türkiye'ye gelen tırda pudraya emdirilmiş vaziyette 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda pudraya emdirilmiş vaziyetteki 2,2 ton metamfetamine el koydu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesiyle Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında İran'dan ülkeye gelen tır mercek altına alındı.

Araçta yapılan denetim ve kontroller sonucu, pudra cinsi yükten alınan numunelerin testlerinde toz formda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi. Yeni bir rekora imza atan ekipler, 2,2 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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