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İsrail medyasına göre uçuşların durmasıyla 150 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

İsrail medyasına göre uçuşların durmasıyla 150 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.

Kanal 12 televizyonunun internet sitesindeki açıklamada, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönemediği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilmişti.

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.

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