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İtalya'dan vatandaşlarına 'Lübnan' uyarısı: Derhal terk edin!

İtalya'dan vatandaşlarına 'Lübnan' uyarısı: Derhal terk edin!

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Orta Doğu'daki güvenlik krizi nedeniyle Lübnan'daki İtalyan vatandaşlarına güney bölgesine seyahat etmemeleri ve mümkün olan en kısa sürede İtalya'ya dönmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, İtalyan turistlere de Lübnan'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.

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Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizini gerekçe göstererek, Lübnan'da geçici olarak ikamet eden İtalya vatandaşlarına, ülkenin güneyine seyahat etmeme ve mümkün olan en kısa sürede İtalya'ya dönme çağrısında bulundu.

Bakan Tajani ayrıca, "İtalyan turistlere de Lübnan'a seyahat etmemeyi tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine gerginlik daha da arttı.

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