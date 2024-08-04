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Volodimir Zelenski: Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı

Volodimir Zelenski: Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin teslim alındığını ve pilotların bu uçakları kullanmaya başladığını duyurdu. Zelenski, F-16'ların Ukrayna semalarına gelmesinin Rusya'yı geri püskürtmede yardımcı olacağını belirtirken, uçak ve eğitimli pilot sayısının yetersiz olduğunu ekledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin uzun zamandır beklenen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk partisini teslim aldığını duyurdu.  Zelenski, pilotların ülke içindeki operasyonlarda F-16'ları kullanmaya başladığını belirterek, Rusya'nın işgalinin üzerinden 29 aydan fazla bir süre geçtikten sonra ABD yapımı savaş uçaklarının gelişini doğruladı.

F-16'lar Ukrayna'da

Ukraynalı lider, Rus güçlerini geri püskürtmeye yardımcı olacağını umduğu uçakları göstererek, "Sık sık 'imkansız' kelimesini duyardık... Artık bu bir gerçek. Semalarımızdaki gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" dedi.

"Pilot sayısı yeterli değil"

Zelenski, "Ukrayna'da sahip olduğumuz F-16 sayısı ve eğitilmiş pilot sayısı yeterli değil" diye ekledi. Jetlerin gelişi Ukrayna için aylarca süren bekleyişin ardından bir dönüm noktası olsa da kaç tane temin edilidiği ya da hava savunmasını güçlendirmede ve savaş alanında ne kadar etkili olacakları belirsizliğini koruyor.

 

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