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Madalyayı garantiledi: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!

Madalyayı garantiledi: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatları'nda boks 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Brezilyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kahraman bu galibiyetle bronz madalyayı garantilemiş oldu.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 57 kilogram boks çeyrek final maçında milli sporcumuz Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti.

Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Elif Yıldız Kahraman, bu galibiyetle bronz madalyayı garantiledi.

Milli sporcumuz yarı finalde 7 Ağustos Çarşamba akşamı Tayvan'dan 1 numaralı seri başı Yu Ting Lin ile karşılaşacak.

50 kilogramda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilogramda Hatice Akbaş ve 57 kilogramda Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

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