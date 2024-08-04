Filenin Sultanları, İtalya'ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nun üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Mücadeleye iyi başlayan İtalya, oyunun başlarında 5 sayılık (7-2) fark yakalayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Moladan sonra da etkili oyununu sürdüren İtalya, setin ortalarında farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı ve Santarelli, yine oyunu molayla durdurdu. Mücadelenin son bölümlerinde karşılıklı sayılar alınırken, ilk seti İtalya 25-14 önde tamamladı.

İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 3 sayı geriye düşen (13-10) milli takım, Melissa Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da buna izin vermeyen İtalya, oyunun sonlarına doğru farkı 5 sayıya (20-15) çıkardı. Son bölümlerde de etkili oyununu sürdüren İtalya, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi.

Üçüncü sete daha etkili başlayan taraf olan ay-yıldızlılar, setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakaladı. Milli takım, bu avantajını setin ortalarında artırsa da (12-16) İtalya, arka arkaya bulduğu 4 sayıyla eşitliği yakaladı: 16-16. İtalya, son anları çekişmeli geçen seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan milli takımın bu turdaki rakibi diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.

Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.