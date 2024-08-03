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Okan Buruk: Bahane değil ama bu statta futbol oynanmaz

Okan Buruk: Bahane değil ama bu statta futbol oynanmaz

Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, sarı-kırmızılılara hezimet yaşattı.

Siyah beyazlılar mücadeleyi Immobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle maçı kazandı.

"KÖTÜ BİR STATTA OYNADIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ağır mağlubiyeti, A Spor'a değerlendirdi.

"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Rakibimizi tebrik ederim. Rakibimiz hak etti. Oyun olarak, 1. dakika çok bariz bir hatayla geri düştük. İlk yarı sayılmayan 2 golümüz oldu. 2-0'dan sonra moral bozukluğu oldu. Performans olarak günümüzde değildik. Sorumlu benim. Oyuncularıma maç sonu konuşma yaptım. Sezon başında böyle bir mağlubiyet bize ders oldu. Oyun içerisinde bazı bölümlerde iyi işler yapabilirdik. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu bahane değil. Bugün bizim için ders oldu. Uyanmak için ders oldu. Bazen çok yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabilirsiniz. Bir sürü bahane var ama böyle ağır bir mağlubiyet için bahane üretemem. Ayağa kalkıp kazanma serimize başlayacağız. Şampiyonluk adayı biziz. Görmeye alışık oldukları Galatasaray'ı göstereceğiz. Bu mağlubiyet bize motivasyon olarak dönecek."

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