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Okan Buruk'tan transfer itirafı: Görüşmemiz var

Okan Buruk'tan transfer itirafı: Görüşmemiz var

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi transfer açıklamasında bulundu.

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Galatasaray ile Beşiktaş Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde konuşan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, "Bu sene hedefimiz 5. yıldız. Takım olarak güçlüyüz, hazırız. Kupayı çok önemsiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir ortam, seyirciler bizi bekliyor. İki takım da yüzde 100 hazır olmasa da çok iyi bir oyun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çok önemli bir kulübeye sahibiz. İnşallah uzatmaya kalmadan maçı kazanırız. Oyuncularımız kampı bir arada geçirdi. Birçok oyuncumuz bizimle kampı geçirmemişti geçen sene. Çok iyi bir kadromuz var. Bugün de bir transfer görüşmemiz var. Kiradan dönen oyuncularımız var Yunus gibi Metehan gibi." ifadelerini kullandı.

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