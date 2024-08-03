Bafetimbi Gomis'den Galatasaray'a mesaj var

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Süper Kupa mücadelesi öncesinde destek mesajı paylaştı.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi başarı diledi.

"KUPA İLE BİTİRİN"

Gomis, takımına olan inancını dile getirdi. Fransız golcü, "Sezona Süper Kupa finaliyle başlayacak Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Haydi Aslanlar, kupa ile başlayın, kupa ile bitirin. Hedef 25 ve 5. yıldız" dedi.

2 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerinde Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

86 maçta 51 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Fransız futbolcu, kulübün efsaneleri arasında yerini almıştı.