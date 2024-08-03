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11 Eylül'ü planlayanlarla ABD'nin yaptığı yargılama anlaşması feshedildi

11 Eylül'ü planlayanlarla ABD'nin yaptığı yargılama anlaşması feshedildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan 3 kişinin askeri savcılıkla anlaşmasının feshedildiğini açıkladı.

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ABD tarihinin en kanlı terör saldırısı olan 11 Eylül'ün planlayıcılarının yargılanması devam ediyor.

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan ve halen Guantanamo Cezaevi'nde tutulan 3 kişi, ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul etti.

Hükümetle anlaşan mahkUmların anlaşması feshedildi.

"ANLAŞMAYI GERİ ÇEKİYORUM"

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) sitesinden Austin'in imzasıyla yayımlanan bildiride 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Austin, "konunun önemine binaen", Askeri Komisyonlar Yasası gereği karar yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek, "Derhal geçerli olmak üzere, yetkimi kullanarak bu anlaşmayı geri çekiyorum." ifadesini kullandı.

DETAYLAR AÇIKLANMADI

ABD basınındaki haberlerde askeri savcılığın, 11 Eylül kurbanı davacı ailelerin yakınlarına gönderdiği açıklamada, saldırıları planladıkları öne sürülen 3 kişinin suçlamaları kabullenmeleri karşılığında ölüm cezasıyla yargılanmak yerine ömür boyu hapsi kabul ettikleri duyurulmuştu.

Anlaşmanın detayları kamuoyuna duyurulmazken davanın tarafı olan, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin anlaşmaya itiraz edeceği ileri sürülmüştü.

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