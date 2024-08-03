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Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yahşi Cazibe dizisinde hayat verdiği 'Kemal Kükreyen' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Yılmaz baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu acı haberi film setinde aldı.

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Yahşi Cazibe, Koca Koca Yalanlar, Kuruluş Osman ve son olarak Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan Hakan Yılmaz baba acısıyla sarsıldı. Ünlü isim acı haberi Serdar Gözelekli'nin yönettiği D Media imzalı “Sıcak Büfe” adlı sinema filminin çekimi esnasında aldı.

54 yaşındaki ünlü oyuncu Bodrum’da yaşayan babası Necdet Yılmaz'ın organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini öğrendi. 82 yaşındaki Necdet Yılmaz’ın bir süredir yaşlılıktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağlı yaşadığı belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hakan Yılmaz babasını son yolculuğuna uğurlamak için bu akşam eşi Elif Yılmaz’la beraber Bodrum’a uçacak.

Hakan Yılmaz aldığı haber sonrası acısını sosyal medyada üzerinden paylaştı. Ünlü oyuncu 'Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır. Yılmaz Ailesi' ifadelerini kullandı.

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