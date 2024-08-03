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Bursa'da deprem oldu, Prof Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret ederek uyardı

Bursa'da deprem oldu, Prof Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret ederek uyardı

Bursa'da sabahın erken saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bursa depremiyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Yer bilimcilerin zaman zaman deprem riski nedeniyle dikkat çektiği Bursa'dan sabah saatlerinde deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bursa'daki depremi değerlendirdi.

"Büyük deprem üretebilir"

Görür, Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonuna işaret ederek buradaki fayların büyük deprem üretme potansiyeli olduğunu söyledi. Görür'ün ifadeleri şöyle:

* Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu.

* Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri...

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