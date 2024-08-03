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BBP lideri Mustafa Destici'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

BBP lideri Mustafa Destici'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına tepki gösterdi.

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Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı ayırmadan, masum insanları katleden sözde devletin sözde bakanı: Filistin'de, Gazze'de yaptığınız soykırımın ve siyasi suikastların hesabı hem uluslararası mahkemelerde hem de diğer alanlarda mutlaka sizden sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kardeş Filistin halkının ve onların haklı davalarının yanında durmaya devam edeceğini, Katz'ın hadsiz ve çirkin paylaşımlarının Türk milletinin nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını belirten Destici, "Terörist ülkenin sözde bakanı, diktatör ve soykırımcı görmek istiyorsan aynaya ve başbakanına bakman yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

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