İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan alçak sözler! Yine Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yine haddini aşan bir paylaşımda bulundu. Katz yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler ve resim kullandı.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından İbranice, İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Katz paylaşımında "Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor" dedi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Judo'da Yarı Final mücadelesinde Kayra Özdemir'in İsrailli rakibine yenilmesi üzerine TRT Spor'un reklama gitmesini de hatırlatan Katz, "Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nu etiketleyen Katz, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" ifadelerini kullandı.

Katz'ın paylaşımı şu şekilde:

.@RTErdogan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.



Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor… pic.twitter.com/LFYbTqaPRc — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024

Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Katz'ın bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak tepkisini dile getirdi. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.



Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.



Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman. https://t.co/JPDtDaPqNe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 2, 2024

Bir tepki de Fahrettin Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakındaki paylaşımına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi

İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Buraya bak, katil ruh hastası!

Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.

Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur!

Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!”