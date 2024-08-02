Adana'da yangın helikopteri suya düştü! Yaralılar var...

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 2 helikopterden birinin su alırken düştüğünü bildirdi. Helikopterdeki 5 personel hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.
Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.
Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.
Suya düşen helikopterdeki 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarılan 5 personel, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.