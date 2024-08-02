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Diyarbakır'da korkunç kaza! Otomobil ile iki tır feci şekilde çarpıştı:

Diyarbakır'da korkunç kaza! Otomobil ile iki tır feci şekilde çarpıştı:

Diyarbakır'da seyir halinde olan iki tır, otomobille çarpıştı. Kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda korkunç bir kaza yaşandı. Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Yaytaş Mahallesi mevkiinde V.K. idaresindeki 07 DEA 61 plakalı tır, E.K. yönetimindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K'nin kullandığı 46 BR 450 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki sürücü H.K, eşi M.K. ile çocukları Ş.K, H.K. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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