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Bakan İbrahim Yumaklı'dan peynir tebliği taslağına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı'dan peynir tebliği taslağına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan peynir tebliği taslağına ilişkin, "Burada isteğimiz odur ki tüketicilerimiz herhangi bir ürünü aldıklarında bunun direkt sütten yapılıp yapılmadığını, bu peynirin kırıntılardan ya da eritilme suretiyle oluşturulan bir peynir olup olmadığının farkına etiketi okuyarak varmış olsun ve bunu bilmiş olsun." dedi.

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Denizli programı kapsamında Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Yumaklı, daha sonra Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne geçti.

Burada yetkililerden bilgi alan Yumaklı, testleri inceledi.

Bakan Yumaklı gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak üretimden sofraya kadar olan sürecin tamamında yer aldıklarını söyledi.

Bu süreçlerin içerisinde en önemli noktalardan birinin de gıda güvenliğiyle ilgili yapılanlar olduğunu kaydeden Yumaklı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde 44 laboratuvarın uluslararası akreditasyona sahip olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, Türkiye'de özellerle birlikte toplamda 148 laboratuvarın bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu laboratuvarların tamamı farklı hususlarda analizler yapıp sonuçlar oluşturuyorlar ve Türkiye'de üretilmiş olan ürünlerin ister yurt içi tüketimi olsun, ister yurt dışı ihracatla ilgili konuları olsun buralardaki zorunlulukları, yükümlülükleri yerine getiriyorlar. İçinde bulunduğumuz laboratuvarın konusuna giren peynirlerle ilgili bir tebliğ çalışmasını kurum görüşlerine açtık. Etiketleri itibarıyla yanıltıcı bir sonuca ulaştıracak olan, farklı peynir türlerinin eritilmesiyle birlikte sanki sütten yapılmış peynir ürünü oluşmuş gibi algı veren etiketlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattık. Burada isteğimiz odur ki tüketicilerimiz herhangi bir ürünü aldıklarında bunun direkt sütten yapılıp yapılmadığını, bu peynirin kırıntılardan ya da eritilme suretiyle oluşturulan bir peynir olup olmadığının farkına etiketi okuyarak varmış olsun. Kurum görüşleri geldikten sonra bu konuda da bir netlik oluşacak. Kurum görüşleri ve bizim de uygulamalarımız doğrultusunda peynir tebliğini vatandaşımızın gıda güvenilirliğini sağlamak adına yürürlüğe koymuş olacağız."

Yumaklı tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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