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Maskeli günler geri mi geliyor? 3 haftada 5 katın üstüne çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maskeli günler geri mi geliyor? 3 haftada 5 katın üstüne çıktı

 Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 3 haftada 5 kattan fazla artış gösterdi.

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The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore hükümeti Kovid-19'a ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, temmuzun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle 91 kişi hastaneye kaldırılırken, bu sayı ayın son haftasında 465'e yükselerek 5 kattan fazla arttı.

Temmuz ayı genelinde ise Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerin toplam sayısı 929 olarak belirtildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurdu.

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