Maskeli günler geri mi geliyor? 3 haftada 5 katın üstüne çıktı

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 3 haftada 5 kattan fazla artış gösterdi.Abone ol
The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore hükümeti Kovid-19'a ilişkin verileri yayımladı.
Verilere göre, temmuzun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle 91 kişi hastaneye kaldırılırken, bu sayı ayın son haftasında 465'e yükselerek 5 kattan fazla arttı.
Temmuz ayı genelinde ise Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerin toplam sayısı 929 olarak belirtildi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurdu.