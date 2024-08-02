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Kacır'dan ihracat açıklaması: "Rekor tazeledik!"

Kacır'dan ihracat açıklaması: "Rekor tazeledik!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklanan ihracat rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır açıklamasında Türkiye'nin ihracatta rekor tazelediğini belirterek, "Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İhracatta rekor tazeledik. Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı.  Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı.

Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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